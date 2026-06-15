عبور أول شحنة "ترانزيت" دولية من سوريا إلى الكويت

أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داوود، اليوم الإثنين، عبور أول إرسالية ترانزيت بنظام النقل البري الدولي "تي أي أر" (TIR) من منفذ ربيعة الحدودي بين العراق وسوريا باتجاه الكويت.

وقال داوود، في بيان صحفي، إن منفذ ربيعة العراقي الحدودي استقبل أول إرسالية ترانزيت بنظام النقل الدولي البري (TIR) قادمة عبر منفذ اليعربية السوري ومتجهة إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت، مشيراً إلى أن هذه الإرسالية تعد خطوة تعكس تنامي دور العراق كممر إقليمي لحركة التجارة والنقل الدولي.

وأضاف أن الإرسالية هي الأولى من نوعها التي تدخل الأراضي العراقية عبر منفذ ربيعة ضمن هذا النظام، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حركة العبور الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالنقل البري، وتسهيل انسيابية التجارة بين الدول.

وذكر أنه تم اعتماد نظام التتبع الإلكتروني الحديث لمراقبة حركة الإرسالية داخل الأراضي العراقية، وبدون مرافقة حراسة جمركية، انسجاماً مع التعليمات والضوابط النافذة الخاصة بنظام (TIR)، بما يعزز كفاءة النقل وسرعة الإنجاز ويرسخ الثقة بالممرات التجارية العراقية.

وأوضح أن الهيئة العامة للجمارك العراقية مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع الترانزيت، وتبسيط الإجراءات، واعتماد الأنظمة الحديثة في التتبع والرقابة، بما يحقق أعلى مستويات الانسيابية والأمان، ويعزز ثقة الشركات الدولية بالممرات التجارية العراقية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات الهادفة إلى دعم حركة التجارة الدولية، وزيادة الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق ضمن مشاريع النقل والربط الإقليمي والدولي.