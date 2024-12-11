من هو محمد البشير رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا؟

تولى محمد البشير رسمياً مسؤولية حكومة انتقالية في سوريا بعدما أطاحت فصائل المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد.

فمن هو محمد البشير؟

-محمد البشير من مواليد عام 1983 بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.

-حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية بقسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007.

-عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز.

-حصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة الشرف من جامعة إدلب عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداريين.

-عمل خلال مساره المهني، مديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف العام.

-شغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عامي 2022 و2023، قبل أن يصبح رئيسا لها منذ مطلع العام الجاري.

وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون السوري، قال محمد البشير، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس.

وأضاف البشير "اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع".

وأضاف "عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال".

وأكّد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير إثر تكليفه بهذا المنصب أنّ الوقت حان لينعم مواطنوه بـ"الاستقرار والهدوء" بعد إسقاط فصائل المعارضة المسلّحة الرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى موسكو بعدما حكم البلاد طوال ربع قرن.

وكلّفت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بحكم الأسد، البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد، برئاسة حكومة تصريف الأعمال.