روسيا: نقلنا الأسد "بطريقة آمنة للغاية"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لشبكة "إن.بي.سي نيوز" في مقابلة بثت أمس الثلاثاء إن روسيا نقلت الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات فصائل المعارضة.

وبحسب منشور على موقع الشبكة الالكتروني قال ريابكوف: "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي"، مضيفاً أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حل الأمر".

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف: "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الجديد في سوريا محمد البشير توليه رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من الفصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد.

وفي وقت سابق، كشف الكرملين، أن قرار منح اللجوء في روسيا لبشار الأسد وعائلته اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين، موضحًا أن "مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بدون رئيس الدولة".