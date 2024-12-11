تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا حتى الأول من مارس

أعلن رئيس الوزراء الجديد في سوريا يوم الثلاثاء توليه رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من الفصائل المسلحة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ثلاثة أيام.

وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون، قال محمد البشير، وهو شخصية غير معروفة في سوريا وأدار في السابق منطقة صغيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس.

وأضاف البشير "اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع".

وأضاف "عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال".

وفي دمشق، أعادت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد. وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع، مع وجود أعداد قليلة من الرجال المسلحين.

وقال مصدران مقربان من فصائل المعارضة السورية لرويترز يوم الثلاثاء إن قيادة الفصائل أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن وبنشر وحدات من الشرطة وقوات الأمن الداخلي التابعة لهيئة تحرير الشام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دعماً تاماً وتريد أن تؤدي العملية إلى حكم جدير بالثقة وشامل وغير طائفي.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع فصائل المعارضة، مضيفا أنه لم يحدث تغير رسمي في السياسة حتى الآن وأن ما يهم هو تصرفات هذه الجماعات.

* حذر أمريكي

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ذكر ما إذا كانت واشنطن ستلغي تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الذي يمنع الولايات المتحدة من مساعدتها.

وقال "لقد رأينا على مر السنين عددا كبيرا من الجماعات المتشددة التي استولت على السلطة، وتعهدت باحترام الأقليات، وتعهدت باحترام الحرية الدينية، وتعهدت بالحكم بطريقة شاملة، ثم رأيناها لا تفي بهذه الوعود".

وأضاف ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من هيئة تحرير الشام المساعدة في تحديد مكان الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012 وقضى أكثر من عقد من الزمان رهن الاحتجاز. وقال إن هذه القضية "أولوية" بالنسبة لواشنطن.

وقال بلينكن إن عملية الانتقال السياسي لا بد أن تمنع تحويل سوريا إلى قاعدة للإرهاب، وتتأكد من تدمير أي مخزونات من الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية على نحو آمن.

وقال فاينر إن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا التي تعمل في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب ستبقى هناك، وزار القائد الأعلى الأمريكي المسؤول عن الشرق الأوسط هذه القوات يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج بشمال سوريا مع الفصائل بوساطة أمريكية "حفاظا على أمن وسلامة المدنيين".

وقال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر منح الأسد اللجوء، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لشبكة إن.بي.سي نيوز الأمريكية في مقابلة بثت يوم الثلاثاء إن بشار تم نقله إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

* توغل إسرائيلي

قصفت إسرائيل قواعد للجيش السوري، الذي انهارت قواته في مواجهة تقدم فصائل المعارضة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه قصف معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية خلال اليومين الماضيين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أعطى توجيهات بإنشاء "منطقة دفاعية خالصة" في جنوب سوريا لحماية إسرائيل من الإرهاب.

وقالت إسرائيل، التي أرسلت قوات إلى منطقة منزوعة السلاح في سوريا، يوم الثلاثاء إن قواتها اتخذت أيضا بعض المواقع خارج المنطقة العازلة، ونفت تقدمها باتجاه دمشق.

ويضيف التوغل الإسرائيلي، الذي نددت به تركيا ومصر وقطر والسعودية، أزمة أمنية إضافية للحكومة الجديدة. وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت.

وفي إشارة إلى استعداد قوى غربية للعمل مع هيئة تحرير الشام، قلل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من أهمية تصنيفها منظمة إرهابية.

وقال جير بيدرسن في إفادة صحفية في جنيف "الواقع حتى الآن هو أن هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى تبعث برسائل جيدة إلى الشعب السوري... عن الوحدة والشمول".