سوريا.. خفض رسوم إصدار جوازات السفر للمواطنين

صادق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، على قرار يقضي بخفض الرسوم المستوفاة لقاء منح أو تجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين، سواء داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وذلك في إطار التسهيلات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين داخل البلاد وفي دول الاغتراب.

وبحسب القرار رقم (1/ش.ق) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2025، تم تحديد رسوم منح أو تجديد جواز السفر للسوريين خارج الدولة كما يلي:

بشكل فوري: 400 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار.

بشكل عادي: 200 دولاراً أمريكيًا بدلاً من 300 دولار.

أما بالنسبة للسوريين المقيمين داخل الدولة، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة بـ 1.6 مليون ليرة سورية بدلاً من مليوني ليرة.





ويأتي القرار تماشياً مع توجهات الدولة لتسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويُنتظر أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين قدرة السوريين في الخارج على استصدار جوازات سفر بأسعار أكثر واقعية.