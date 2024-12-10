منظمة الصحة: نزوح نحو مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة السورية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا.

وعبر جيبريسوس عن ثقته في أن الدول ستضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الأوبئة خلال اجتماع في مايو المقبل، رغم التساؤلات المتعلقة بما إذا كانت الإدارة الأمريكية المقبلة ستوافق عليها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "إنها (الدول) ملتزمة بوضع اللمسات النهائية على الاتفاق في وقت انعقاد جمعية الصحة العالمية في مايو المقبل. وما زلت واثقا في أنها ستفعل ذلك".

وتابع "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة ما لم يكن بقية العالم آمنا".