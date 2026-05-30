فاجعة تهز سوريا.. تأكيد مقتل أطفال رانيا العباسي بدم بارد على يد عناصر من نظام الأسد

أكدت وزارة الداخلية السورية أنها توصلت من خلال التحقيقات، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد "مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد".

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "ضمن التحقيقات الجارية في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي، توصلت وزارة الداخلية، من خلال التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين، إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد".

وأفاد البيان: "قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بمشاركة وزارة الداخلية مقاطع فيديو ومعلومات متصلة بالقضية، أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة".

وبينت الداخلية السورية أن "التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في هذه الجريمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وشددت الداخلية السورية أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات أو نتائج جديدة فور استكمال الإجراءات والتحقيقات الجارية، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة لإنصاف الضحايا وذويهم.