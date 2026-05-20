عطر ترامب الرئاسي: ما القصة وراء زجاجتي "الشرع"

في مفارقة دبلوماسية لافتة تجاوزت الأروقة السياسية التقليدية لتصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن بادرة شخصية غير مألوفة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثلت في إرسال الأخير زجاجتي عطر فاخرتين تحملان علامته التجارية الخاصة؛ وذلك امتداداً لموقف طريف ومميز جمعهما خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة واشنطن.

كواليس اللقاء والرشّة الرئاسية

تعود تفاصيل هذه اللقاء الودّي إلى شهر نوفمبر الماضي، حين التقى الرئيسان في البيت الأبيض. وأظهرت آنذاك مقاطع الفيديو المتداولة من كواليس الاجتماع لقطات عفوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقوم برشّ بعض من عطره الخاص على الرئيس السوري، قبل أن يبادر بإهدائه زجاجة منه كرمز للترحيب وضيافة البيت الأبيض.

ولم تتوقف القصة عند حدود العاصمة الأمريكية؛ إذ شارك الرئيس أحمد الشرع صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مساء أمس الثلاثاء، عبّر فيها عن امتنانه البالغ لترامب على ما وصفها بـ "الهدية الثمينة" التي وصلت إليه حديثاً.

وأظهرت الصورة المنشورة زجاجتين أنيقتين من عطر ترامب الشهير الذي يحمل اسم "فيكتوري" (Victory) أو "النصر"، ومعهما رسالة شخصية وموقعة بخط يد الرئيس الأمريكي جاء نصها: «أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها معاً عندما أعطيتك هذا العطر الرائع»، موضحاً في رسالته أنه قرر إرسال هاتين الزجاجتين الإضافيتين لضمان استخدامهما في حال نفاد الكمية التي كانت بحوزة الشرع.

وفي تعليقه على هذه البادرة الدبلوماسية الفريدة، كتب الرئيس السوري أحمد الشرع في منشوره: «بعض اللقاءات تترك أثراً، أما لقاؤنا فقد ترك عطراً لا يُنسى».

واختتم الشرع تدوينته برسالة تفاؤل سياسي قائلاً: «شكراً للرئيس دونالد ترامب على كرم الضيافة وعلى هذه الهدية الثمينة. آمل أن تستمر روح ذلك اللقاء في الإسهام في بناء علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة»، في إشارة إلى رغبته في تحويل هذه الكيمياء الشخصية والعفوية بين الرئيسين إلى أرضية صلبة لتطوير العلاقات الدبلوماسية المستقبلية بين دمشق وواشنطن.