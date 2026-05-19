ارتفاع عدد المصابين في تفجير دمشق إلى 23

قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية بأن 23 مصابا وصلوا إلى المشافي نتيجة للتفجير في باب شرقي بدمشق في حصيلة نهائية حيث تم تقديم جميع الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن انفجار سيارة وقع في دمشق اليوم أدى إلى إصابة 18شخصا .

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة الإخبارية السورية "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".