الجامع الأموي.. أيقونة دمشق الخالدة

يُعدّ الجامع الأموي أيقونة معمارية إسلامية من الطراز الرفيع، وواحداً من أعظم المعالم الإسلامية والتاريخية في العالم، وأحد أبرز رموز مدينة دمشق التي تُعتبر من أقدم المدن المأهولة عبر التاريخ.

بثوب إماراتي

أعلنت دولة الإمارات عن ترميم الجامع الأموي، بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وهو ما يعكس مكانة تراثنا المشترك وثقافتنا الواحدة، ووقوف دولة الإمارات الثابت مع الشعب السوري الشقيق في كل الظروف والأوقات.

كما تشمل المبادرة الإماراتية إعادة تأهيل عدد من المساجد التاريخية المتضررة، بما يسهم في إحياء المعالم الدينية والأثرية وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري.

هدف سامي

هدف المشروع هو الحفاظ على الإرث الديني والتاريخي والمعماري في سوريا، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة تراعي الهوية التاريخية لهذه المعالم، مع تحسين الخدمات والبنية المحيطة بها.

شكّل المسجد، منذ بنائه في مطلع القرن الثامن الميلادي، مركزاً دينياً وثقافياً وروحياً يعكس مكانة دمشق كعاصمة للحضارة الإسلامية في العصر الأموي.

أبرز معالم دمشق

تحتضن مدينة دمشق القديمة أكثر من 125 معلماً أثرياً تمثل حضارات متعددة، من الآرامية والرومانية والبيزنطية إلى الإسلامية والعثمانية، فيما يُعد الجامع الأموي أبرز هذه المعالم وأكثرها شهرة.

موقع البناء

أُقيم المسجد في قلب دمشق القديمة، فوق موقع ديني تعاقبت عليه حضارات متعددة عبر آلاف السنين، فقد كان المكان في الأصل معبداً آرامياً، ثم تحول في العصر الروماني إلى معبد ضخم للإله جوبيتر، وبعد ذلك أصبح كنيسة القديس يوحنا المعمدان في العهد البيزنطي، قبل أن يُحوَّل إلى مسجد في العصر الإسلامي.

أراد الوليد بن عبد الملك إنشاء مسجد يعكس قوة الدولة الأموية ومكانة دمشق كعاصمة للعالم الإسلامي، ولذلك أمر ببناء صرح "لا مثيل له"، يجمع بين الفخامة الدينية والإبداع الفني.

وتذكر الروايات التاريخية أن الخليفة خصص ميزانيات ضخمة للبناء، واستقدم مهندسين وفنانين وحرفيين من مختلف المناطق، بما فيها بلاد الشام وبيزنطة وفارس، ويتميز المسجد بالأعمدة الحجرية الضخمة والأقواس الواسعة والفسيفساء الذهبية الشهيرة والرخام الملون والزجاج المزخرف والصحن الواسع والأروقة المحيطة به.

ويُعد المسجد من أوائل المساجد التي اتخذت الشكل المعماري الكبير المعروف لاحقاً في العالم الإسلامي.

الفسيفساء والزخارف

غطّت جدران المسجد رسومات لأشجار وأنهار وقصور وحدائق، باستخدام الذهب والزجاج الملون، في أسلوب تأثر بالفن البيزنطي لكنه حمل روحاً إسلامية واضحة.

ويضم المسجد ثلاث مآذن تاريخية شهيرة، مئذنة العروس، مئذنة عيسى، والمئذنة الغربية وتُعتبر من أبرز العناصر المعمارية التي ميزت أفق دمشق القديمة عبر القرون.

الأبعاد والتصميم

يمتد المسجد على مساحة كبيرة تتجاوز 15 ألف متر مربع تقريباً، ويتوسطه صحن مفتوح تحيط به الأروقة، بينما تقع قاعة الصلاة الرئيسية في الجهة الجنوبية، ويحتوي المسجد على قباب وأروقة وأبواب ضخمة تعكس دقة العمارة الأموية وفخامتها.

قيمة دينية وتاريخية

يضم المسجد مقام النبي يحيى عليه السلام ، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من العلماء والفقهاء الذين مروا بدمشق عبر القرون، وقد شكّل المسجد عبر تاريخه مركزاً للعلم والدراسة والفقه، إلى جانب دوره الديني، ما جعله جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية لدمشق القديمة.

اليونسكو.. "تحفة معمارية أموية فريدة

أدرجت اليونسكو مدينة دمشق القديمة ضمن قائمة التراث العالمي، باعتبارها واحدة من أهم المدن التاريخية في العالم، ويُعد الجامع الأموي أبرز عناصر هذه القيمة الحضارية.

ووفق اليونسكو يمثل الجامع "تحفة معمارية أموية فريدة"، ويجسد التطور الحضاري والفني للمدينة الإسلامية المبكرة، كما يعكس التأثيرات الحضارية المتعاقبة التي شهدتها دمشق عبر التاريخ.

أزمات مؤثرة

تأثر الجامع الأموي بظروف الإهمال وتراجع أعمال الصيانة نتيجة الأزمات التي مرت بها سوريا، ما انعكس على أجزاء من بنيته المعمارية والزخارف التاريخية داخله.

الجامع الأموي شاهد حي على تعاقب الحضارات، وعلى ازدهار دمشق كواحدة من أهم مدن العالم الإسلامي، ورمز معماري وثقافي يجمع بين الفن والتاريخ والدين، ويحافظ على حضوره بوصفه أحد أعظم المعالم الإسلامية التي ما تزال نابضة بالحياة حتى اليوم.