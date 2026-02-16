سوريا.. إصابات في انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر بالسويداء

أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا اليوم الإثنين، من جراء انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر في بلدة القريا جنوب المحافظة السورية.

وقالت المصادر لقناة الإخبارية السورية، إن انفجار السيارة وقع بجانب ضريح سلطان باشا الأطرش في البلدة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات.

كانت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحي الفصيل الدرزي "الحرس الوطني" قد تجددت في قرى المجدل، والمزرعة بريف السويداء الغربي مطلع الشهر الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد الذي مقره بريطانيا، إلى أن ذلك يأتي في خرق متواصل لهدنة وقف إطلاق النار الهشة بين الطرفين.

كان قد تم التوصل إلى الهدنة عقب الاشتباكات الدامية والتي اندلعت في 31 يوليو الماضي وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى من أهالي محافظة السويداء وقوات الامن العام وقوات وزارة الدفاع ومقاتلين من جيش العشائر .