بينها جبل الشيخ والسويداء.. تطورات في الاتفاق السوري ـ الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، عن وجود نقاشات ومحادثات غير معلنة تتناول احتمال انسحاب إسرائيلي من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من الجانب السوري.

وأفادت الصحيفة بأن من بين البنود الخلافية المطروحة في هذه المحادثات مسألة وقف المساعدات الإسرائيلية المقدمة للدروز في جنوب سوريا ومحيط العاصمة دمشق.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تحذيرها من أن أي تقييد للعمليات العسكرية داخل الأراضي السورية قد يسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى حزب الله عبر سوريا، ما يشكل تهديداً أمنياً مباشراً لإسرائيل.

كما حذّر الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، من بند محتمل في الاتفاقات قيد البحث قد يقضي بتقييد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى تعاظم قوة حزب الله وتعزيز قدراته العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقات التي يجري بحثها مع سوريا تشمل أيضاً انسحاباً إسرائيلياً من 9 مواقع عسكرية سيطرت عليها إسرائيل في منطقة الجولان، في خطوة توصف بأنها حساسة وتحمل أبعاداً أمنية وسياسية معقدة.