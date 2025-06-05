مليونا حاج يقفون اليوم بصعيد عرفات

يقف اليوم الخميس نحو 2 مليون حاج في صعيد عرفات، الركن الأكبر في الحج.

وجرت عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى، منذ فجر أمس، لقضاء يوم التروية، وفق مسارات وأوقات محددة، وسط تشديدات أمنية مكثفة للالتزام بخطة التفويج.

واكتمل أمس تفويج حجاج الدولة، وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، تكثيف الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون حجاج الإمارات أنهى الاستعدادات الخاصة بتجهيز مخيمات الحجاج وتأمين احتياجاتهم خلال أدائهم للمناسك في منى، وعرفات، ومزدلفة.

وقال إن الأعمال التحضيرية سارت وفق الخطط التي وضعت مسبقاً على مستوى تأمين الخدمات الميدانية.

ووفقاً لوزارة الصحة السعودية، فإن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مطمئنة ومستقرة، فيما تم رفع المنظومة الصحية إلى مستوى جاهزيتها بشكل استباقي ومتكامل خلال موسم الحج، وبلغت الطاقة السريرية نسبة 60% زيادة عن العام الماضي، بمشاركة أكثر من 50 ألف كادر طبي.

الحجاج يقضون «التروية» في منى ويصعدون عرفات اليوم