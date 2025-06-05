الحجاج يقضون «التروية» في منى ويصعدون عرفات اليوم

السلطات السعودية تجند أكثر من 250 ألف موظف.. وتنسيق بين 40 جهة حكومية لمواجهة موجات الحر المحتملة

أدى حجاج بيت الله الحرام، فجر أمس، أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية، بالتوجه إلى مشعر منى.

وقضى الحجاج يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة في منى، إذ صلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً للصلاة الرباعية، ثم باتوا فيها قبل توجههم فجر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفة الطاهر على بعد 12 كيلو متراً من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى، ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفروا مع مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وقالت السلطات السعودية، إن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو مليوني حاج.

ويعد مشعر منى أحد أبرز المشاعر المقدسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناسك الحج، وتكتسب مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما تحمله من دلالات تاريخية وروحية، جعلت منها شاهداً حياً على تتابع الأزمان، وامتداد الشعائر منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وحتى يومنا هذا.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كلم، وهو وادٍ مبارك، تحيط به الجبال من كل جانب، وتنبض أوديته بالإيمان في أيام الحج، حيث يقضي فيه الحجاج ليالي التشريق، ويؤدون فيه شعائر عظيمة كرمي الجمرات، والنحر، والحلق أو التقصير.

ويحمل مشعر منى هوية مكانية متميزة، تكتنزها طبيعته الجغرافية وتجسدها الشعائر، التي يؤديها ضيوف الرحمن، حيث الخيام البيضاء، التي تمتد على جنباته أصبحت علامة فارقة لمنظومة الحج الحديثة، وقد صممت وفق أعلى معايير السلامة والراحة، لتستوعب ملايين الحجاج في بيئة آمنة ومهيأة بكفاءة.

وأعلنت سلطات المملكة العربية السعودية عن تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحر المحتملة، وفق ما أفاد وزير الحج، توفيق الربيعة.

ومن بين الإجراءات زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، انتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.

وتعد منظومة التبريد داخل الحرم المكي الأكبر من نوعها في العالم، ويتم تنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يومياً، وفق التلفزيون السعودي الرسمي.

وأقامت السلطات ممرات مُبرّدة للمشاة، بما فيها مسار اكتمل حديثاً بطول أربعة كيلو مترات يؤدي إلى جبل عرفات.

كذلك تستعين السلطات هذا العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمراقبة تدفق الحشود وتحليل البيانات والصور، بما يشمل فيديوهات تلتقطها طائرات مسيرة جديدة، بهدف تعزيز الإدارة الميدانية للحشود في مكة.