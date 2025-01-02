وفد سوري رفيع يجرى محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين

عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض اليوم، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السورية الجديدة أسعد بن حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، و رئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها،بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، و رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

تأتي الزيارة بعد أقل من شهر من قيام فصائل المعارضة السورية المسلحة بالإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي فر إلى روسيا التي منحته اللجوء .

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في حديث أدلى به لقناة "العربية" أهمية دور السعودية في مستقبل سوريا.

وقال : "للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا"، وإن تصريحاتها الأخيرة تجاه بلاده "إيجابية جدا"، مضيفا أنها "تسعى لاستقرار سوريا"، ولها "فرص استثمارية كبرى" فيها.

ووصلت "الأربعاء" أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، والتي تضم مواد غذائية وإيوائية وطبية.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية - وهو أعلى رقم منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011.





