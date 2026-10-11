السعودية: الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت (10 أكتوبر 2026م) على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادىء والقيم والأخلاق، وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

حصيلة الاعتداء

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على منصة إكس، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة المئات في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 4 مواطنين سعوديين، ومقيمين من جنسيات عدة، هم: اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية.

وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم من يعانون من إصابات حرجة.