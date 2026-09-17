السعودية: وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس مقتل يمني واصابة سعودية وباكستاني جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها "الميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الطائف جنوب غرب المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ، في بيان صحفي ، بأنه "باشر اليوم بمحافظة الطائف سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأوضح المتحدث أن شظايا المسيرة الحوثية نتج عنها وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة (سعودية) ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".