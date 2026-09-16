السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة حاولت دخول مكة المكرمة

أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعية الحوثي، وحاولت الدخول إلى المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي إنه عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة، من مساء الثلاثاء "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة".

وأكد المالكي اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مكة المكرمة.

وأوضح أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي" في يوليو2017.

وأضاف أنه "لا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع ال منين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين، كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعل متعمد لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين".

وشدد المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة "تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".