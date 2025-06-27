الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة ضمن إرث عمره 100 عام

بدأت أمس مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، وذلك بالتزامن مع العام الهجري 1447.

وقامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن العملية تتضمن فك الأجزاء السفلية، وفصل الأركان، ورفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها.

وشهدت المراسم في بدايتها فك المذهّبات والصمديات والقناديل والحلي المثبتة على الكسوة، إلى جانب إنزال ستارة باب الكعبة، تمهيدًا لإنزال الكسوة القديمة وبدء عملية تثبيت الجديدة، التي تم تصنيعها بعناية فائقة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وتتم مراسم استبدال الكسوة سنويًا في الأول من محرم، حيث يتم تركيب كسوة جديدة مصنوعة من الحرير الأسود الخالص، المطرز بآيات قرآنية من خيوط الفضة المطلية بالذهب، في عمل يجمع بين الدقة والحرفية وروحانية المناسبة.

ويُعد هذا التقليد من أبرز مظاهر العناية بالكعبة المشرفة، ويمتد لأكثر من 100 عام، تشرف عليه هيئة متخصصة وتُنفَّذ جميع مراحله وفق أعلى المعايير في صناعة النسيج والنقل والتثبيت.