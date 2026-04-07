السعودية والأردن يؤكدان تضامنهما في مواجهة اعتداءات إيران

أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، تضامنهما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عدد من الدول العربية. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل أمس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

حيث أعلنا رفضهما الاعتداءات الإيرانية على بلديهما، وعلى عدد من الدول العربية الشقيقة، ورفضهما لما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

كما تناول الاستقبال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

والحد من تصاعد التوتر في المنطقة. كما أكد الأمير فيصل والصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية. وشدّدا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية. كما أكدا ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 نوفمبر 2024.