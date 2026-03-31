إدانة سعودية قطرية أردنية للهجمات الإيرانية الآثمة

أدانت السعودية وقطر والأردن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، وأكدت أنها تشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وعُقد في جدة، أمس، لقاء ثلاثي جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثوا خلاله تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن «استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة الأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أنه تم التأكيد خلال القمة على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.