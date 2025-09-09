تميم بن حمد لترامب: قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" وأكد خلال المكالمة على أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وفي التفاصيل، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الأمريكي تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وثمن الرئيس الأمريكي الجهود الحثيثة التي يبذلها أمير قطر ودولة قطر في الوساطة، مؤكدا أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية، داعيا أمير قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، أكد أمير قطر، أن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، محملا تداعياته للكيان الإسرائيلي، الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معربا عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه العادل.

وأكد أمير قطر في هذا السياق أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البناء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.