"ضربة لا يمكن قبولها".. ألمانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة الهجوم الإسرائيلي على قيادة حماس في دولة قطر.

وقال فاديفول في برلين مساء اليوم "الثلاثاء" إن "هجوم إسرائيل على الدوحة لا ينتهك فقط السيادة الإقليمية لقطر، بل يهدد أيضًا جهودنا جميعًا من أجل الإفراج عن الرهائن. هذه الضربة لا يمكن قبولها".

وأعرب فاديفول عن شعوره بقلق بالغ على حياة وأمن المحتجزين الموجودين لدى حركة حماس، ومن بينهم مواطنون ألمان.

وأوضح أنه قال ذلك أيضًا لنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في مكالمة هاتفية. مضيفاً وزير الخارجية: "تلعب قطر دورًا حاسمًا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن". كما أعرب لنظيره القطري عن تضامنه وشكره وتقديره لهذه الجهود.

وقال فاديفول: "أدعو بشكل عاجل الآن إلى بذل كل ما يلزم من أجل التوصل أخيرًا إلى وقف لإطلاق النار وعودة الرهائن إلى عائلاتهم".