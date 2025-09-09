الكويت تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر

عبرت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أحد مقرات أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة.

وأكدت زارة الخارجية الكويتية، اليوم، في بيان، أن هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضاً مباشراً للسلم الإقليمي، مشددة على دعم دولة الكويت التام لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجددت الكويت موقفها الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي المنهجي على دول المنطقة.