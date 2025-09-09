أنور قرقاش: ندين الهجوم الإسرائيلي الغادر.. حفظ الله قطر قيادةً وشعباً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، مؤكداً التضامن الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء.

وأدان معاليه الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة اليوم، مؤكداً الوقوف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أنور قرقاش: أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء".

وأضاف معاليه: "حفظ الله قطر قيادةً وشعباً، وحفظ دول الخليج العربي".



