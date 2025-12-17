مؤتمر للدول الراغبة بنشر قوات في غزة

كشفت تقارير إسرائيلية، أمس، أن مسؤولين أمريكيين سيعقدون مؤتمراً في الدوحة للدول الراغبة في المساعدة على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه في المرحلة الأولى من نشر القوات، سيتم نشرها فقط في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، في قاعدة واحدة يتم بناؤها في رفح، ولاحقاً في قواعد أخرى، وكلها في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقالت إنه لا يزال دور القوات غير واضح، مع أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنص على نزع سلاح حماس، إلا أن الدول المرشحة للاشتراك بالقوة، غير مستعدة لقتال حماس، وقد وافقت إيطاليا على طلب الولايات المتحدة بالانضمام بعد ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية على عدة دول أوروبية، ومن المحتمل أن تنضم اليونان وفرنسا، بعد الانتشار الأولي.

وأكدت الصحيفة أن إندونيسيا وإيطاليا على استعداد لإرسال جنود، شريطة أن تبقى هذه القوة على الجانب الإسرائيلي، شرق الخط الأصفر، وألا يكون لها أي اتصال أو مواجهة مع حماس.

