مقتل 65 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على شمال غزة

قتل 65 فلسطينيا اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام اليوم إلى "مجزرتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل مأهولة بالسكان إحداهما أسفرت عن 50 شهيدًا والأخرى 15 شهيدا في حصيلة أولية".

بدورها، قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "إحدى البنايات التي قصفها الاحتلال مكونة من خمسة طوابق وكانت تؤوي نحو 70 مواطنا، بينهم عشرات الأطفال والنساء، والمسنين"، لافتة إلى "عدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف".