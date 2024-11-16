صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفاً و799 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و799 قتيلا، إلى جانب 103 آلاف و601 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 407 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".