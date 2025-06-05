مجازر إسرائيلية تحصد 100 فلسطيني

واصلت إسرائيل، أمس، قصف خيام النازحين والمدارس والمناطق المدنية في قطاع غزة، ما تسبب في مقتل نحو 100 فلسطيني وإصابة 440 خلال 24 ساعة.

ومع ساعات الفجر الأولى، أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وابلاً من الصواريخ على وسط خان يونس، حيث كانت خيام النازحين ملتصقة بجدران مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، وقتلت تلك الغارات 85 فلسطينياً في ضربة واحدة، معظمهم من النساء والأطفال.

وبعد أقل من ساعتين، أصاب قصف آخر خيمة طعام قرب مدرسة غربي رفح، ما أدى لمقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم 4 أطفال كانوا يتناولون وجبتهم الوحيدة.

واعتبر منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر أن المشاهد المروّعة لمقتل فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة سببها خيارات متعمدة لحرمانهم وسائل البقاء على قيد الحياة. وقال «لدينا الفرق، والخطة، والإمدادات، والخبرة.

افتحوا المعابر، جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها.

اضمنوا عدم توقف قوافلنا جراء التأخيرات والرفض. أطلقوا سراح الرهائن. نفذوا وقف إطلاق النار».

وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها ستغلق مواقعها مؤقتاً لأعمال تحديث وتنظيم وتحسين الكفاءة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدخول إلى مراكز التوزيع أو التحرك في الطرق المؤدية إلى تلك المراكز محظور.

حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين