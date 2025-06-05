حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين

شهد قطاع غزة، أمس، تصعيداً إسرائيلياً دموياً، مع تكرار استهداف خيام النازحين والمدارس والمناطق المدنية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن «المشاهد المروّعة» لمقتل فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة سببها «خيارات متعمدة» لحرمانهم وسائل البقاء على قيد الحياة.

وذكرت وكالة «وام» أنه «استشهد 97 فلسطينياً وأصيب 440 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة».

ونقلت عن مصادر طبية فلسطينية أنه «بهذه الحصيلة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى54,607 شهداء والجرحى إلى 125,341 جريحاً».

ومع ساعات الفجر الأولى، أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وابلاً من الصواريخ على منطقة «دوار العلم» وسط خان يونس، حيث كانت خيام النازحين ملتصقة بجدران مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، وقتلت تلك الغارات 85 فلسطينياً في ضربة واحدة، معظمهم من النساء والأطفال، فيما وصفت طواقم الإسعاف المشهد بـ«مجزرة جماعية».

بعد أقل من ساعتين، أصاب قصف آخر خيمة طعام قرب مدرسة البنات غربي رفح، ما أدى لمقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم 4 أطفال كانوا يتناولون وجبتهم الوحيدة.

مشاهد مروّعة

في جنيف، اعتبر منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، أن «المشاهد المروّعة» لمقتل فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، سببها «خيارات متعمدة» لحرمانهم وسائل البقاء على قيد الحياة.

وقال فليتشر في بيان: «يشاهد العالم، يوماً تلو الآخر، المشاهد المروّعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار أو الإصابة أو القتل في غزة، وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام».

وأضاف: «(الثلاثاء)، وصل عشرات القتلى إلى المستشفيات بعدما أعلنت القوات الإسرائيلية أنها فتحت النار.

هذه هي نتيجة سلسلة من الخيارات المتعمدة التي حرمت بشكل منهجي، مليوني شخص من الأساسيات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة».

وأكد فليتشر ضرورة السماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهماتهم في القطاع المحاصر. وقال: «لدينا الفرق، والخطة، والإمدادات، والخبرة. افتحوا المعابر، جميعها.

اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات.

ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها. اضمنوا عدم توقف قوافلنا جراء التأخيرات والرفض.

أطلقوا سراح الرهائن. نفذوا وقف إطلاق النار».