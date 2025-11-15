جنوب أفريقيا تنهي أزمة 130 فلسطينياً عالقين في المطار

سمحت جنوب أفريقيا بدخول 130 فلسطينياً لا يحملون وثائق سفر بعد أن منعتهم في البداية، لكنها قالت إنها ستحقق في اتهامات بأن جهة غير مسجلة نظمت رحلتهم بطريقة «غير مسؤولة ومخالفة للقواعد».

وذكرت سلطات الحدود أن مجموعة تضم 153 فلسطينياً وصلت إلى مطار جوهانسبرغ، على متن رحلة قادمة من كينيا تابعة لشركة جلوبال إيروايز، أول من أمس، دون وجود أختام إثبات لجهة المغادرة ولا تذاكر عودة أو تفاصيل عن الإقامة.

وأضافت السلطات أنها لم تتلق أيضاً طلبات لجوء من أي من أفراد تلك المجموعة، ما أدى إلى رفض دخولهم في البداية، كما لم يتضح من أين بدأت رحلتهم.

وتدخلت منظمة «جيفت أوف ذا جيفرز» الإنسانية بعرض الإقامة والدعم، ما دفع السلطات للسماح بدخول 130 من المجموعة بموجب تأشيرة لمدة 90 يوماً، بينما غادر 23 لوجهات أخرى.