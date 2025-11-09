كوشنر يصل إسرائيل للتحدث مع نتنياهو بشأن غزة





ذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل اليوم الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الاجتماع إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو غدا الاثنين.

كان ترامب قد أعلن في سبتمبر عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين والتي بدأت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر وتسليم الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس) في غزة.

وأفرجت الحركة الفلسطينية عن 20 رهينة على قيد الحياة ورفات 24 آخرين من غزة منذ العاشر من أكتوبر. ولا يزال رفات أربعة رهائن في غزة.

ومن المفترض أن تشهد المرحلة التالية من وقف إطلاق النار تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجيا مسؤولية الأمن داخل غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد إنه لن يُسمح بنشر "أي قوات تركية على الأرض" في غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات.

ويتناقض هذا مع ما صرح به السفير الأمريكي لدى تركيا توم برّاك خلال مؤتمر أمني في المنامة في وقت سابق من هذا الشهر حين قال إن تركيا ستشارك في المهمة. وجاء تصريحه ردا على سؤال عن اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس الشهر الماضي إن أنقرة يمكن أن تضطلع "بدور بناء"، مضيفا أن واشنطن لن تفرض في الوقت نفسه أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية "على أراضيها".