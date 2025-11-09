إسرائيل تحسم موقفها من وجود قوات تركية في غزة

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، الأحد، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعددة الجنسيات، من المفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي.

ورداً على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحافيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".

وفي أعقاب التوصل إلى تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، في 10 أكتوبر الماضي، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تضم 20 نقطة لإنهاء الحرب وإعادة البناء، والتي تتضمّن إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات لضمان الأمن والاستقرار.

وبدأت مفاوضات في الأمم المتحدة لصياغة قرار لمجلس الأمن لخدمة هذه القوة.

لكن ظهر خلاف حول مشاركة بعض الدول، أبرزها تركيا، مما دفع حكومة إسرائيل إلى التأكيد أنها لا تقبل وجود جنود أتراك على الأرض.