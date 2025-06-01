غزة.. 179 قتيلاً وجريحاً بقصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 179 حالة منهم 21 قتيلا وخمس حالات موت سريري و30 حالة إصاباتها خطيرة جدا وصلت إلى المستشفيات جراء قصف القوات الإسرائيلية المحتشدين في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات بمحافظة رفح فجر اليوم الأحد.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "حالة من الازدحام الشديد تشهدها أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة جراء الاعداد الكبيرة من المصابين".

وأضافت أن نقصا شديدا في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة وصلت إلى أسوأ حالاتها، لافتة إلى أن "الاصابات في أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة إلى وحدات الدم ومكوناته في ظل النقص الشديد في التبرع بسبب فقر الدم وسوء التغذية".