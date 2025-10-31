آلاف «الحريديم» يتظاهرون ضد التجنيد في القدس

تحولت مسيرة حاشدة لليهود المتزمتين دينياً «الحريديم» ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي إلى العنف أمس، عندما لاقى فتى في سن المراهقة حتفه خلال الاحتجاج الذي أغلق المدخل الرئيسي لمدينة القدس.

وسدت حشود ضخمة، معظمها من الرجال، الطرق حول «الطريق السريع 1» المؤدي إلى القدس. وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حوالي 200 ألف شخص توافدوا على الاحتجاج.

وأظهرت صور أن البعض صعدوا فوق أسطح المباني ومحطة وقود وعلى رافعات. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شاباً يبلغ (15 عاماً) سقط ليلاقي حتفه، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

لطالما تسبب الجدل حول الخدمة العسكرية الإلزامية والمعفيين منها في توتر داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم بشدة ووضع ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحت ضغط سياسي متزايد على مدى العام المنصرم.

ولطالما أُعفي طلاب الحريديم المتزمتون من الخدمة العسكرية الإلزامية. ويغضب كثيرون من الإسرائيليين مما يعتبرونه عبئاً غير عادل يتحمله التيار الرئيسي الذي يؤدي الخدمة العسكرية.

واشتد هذا الإحباط خلال الحروب التي دارت على مدى العامين الماضيين وأسقطت أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عقود مع امتداد القتال من قطاع غزة إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران. وأجج ذلك الشعور بالإحباط جدلاً مشتعلاً بالفعل حول مشروع قانون جديد للتجنيد.

والذي يقع في صميم أزمة تعصف بائتلاف نتانياهو الذي تولى السلطة في أواخر 2022 لولاية تمتد أربع سنوات. ويقول زعماء اليهود المتزمتين إن التفرغ التام لدراسة النصوص الدينية أمر شديد القدسية ويخشون من أن ينصرف شبابهم عن الحياة الدينية إذا جُندوا في الجيش.

وتسببت الحشود الكبيرة، ومعظمهم رجال يرتدون بدلات وقبعات تقليدية سوداء يرتديها اليهود المتزمتون، في سد الطرقات عند المدخل الرئيسي للقدس، ما أدى إلى شل حركة المرور.

وقال المحتج شموئيل أورباخ «في الوقت الحالي، يجري اقتياد الأشخاص الذين يرفضون الذهاب إلى الجيش إلى السجن العسكري... ليس ذلك سيئاً للغاية. لكننا بلد يهودي، ولا يمكنك محاربة اليهودية في بلد يهودي، هذا لا يجدي نفعاً».

لكن المحكمة العليا أمرت العام الماضي بإنهاء الإعفاء. ويجد البرلمان صعوبة في صياغة مشروع قانون جديد للتجنيد الإجباري، والذي فشل حتى الآن في تلبية مطالب كل من اليهود المتزمتين والجيش المرهق.