ترامب يدافع عن ضربات إسرائيل ضد "حماس" ويؤكد اتفاق السلام سيصمد

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربات الإسرائيلية ضد عناصر حركة "حماس"، مؤكدا أنه يعتقد أن اتفاق السلام الذي توسط فيه مطلع الشهر الجاري سيصمد، رغم الهجمات التي شنتها بعض "العناصر المارقة" من الحركة على جنود إسرائيليين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة "إير فورس وان" اليوم الأربعاء، أثناء توجهه إلى اجتماع زعماء آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية بعد زيارة لليابان: "الإسرائيليون ردوا، وكان ينبغي أن يردوا، وعندما يحدث ذلك، يجب أن يردوا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "حسب ما علمت، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً... لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل".

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي اليوم الأربعاء.

وقال ترامب "لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أن "حماس " جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ليوقف عامين من الحرب التي اندلعت بسبب هجمات قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال ترامب "إذا كانوا (في حماس) جيدين فسوف يكونون سعداء وإذا لم يكونوا جيدين فسوف يتم القضاء عليهم، وسوف تنتهي حياتهم".

وأضاف ترامب "لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكنهم يقولون إنه تعرض لإطلاق نار من قناص. وكان ذلك بمثابة الرد، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك."

ونفت "حماس" مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.