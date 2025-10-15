أزمة جثث الرهائن تهدد اتفاق غزة وإسرائيل تقرر إغلاق معبر رفح

ترامب: المهمة لم تنجز.. ونزع سلاح «حماس» سيحدث بسرعة وربما بعنف

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في غزة، ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع. وفي هذا الإطار، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً إغاثياً إلى روضة الأمل في خانيونس، استفاد منه 272 طفلاً، وتضمن الدعم الحليب وأغطية للأطفال.

كما استكملت العملية توزيع طرود الإغاثة على الأسر النازحة في مخيم عابدين بمواصي خانيونس، حيث ساندت 2035 أسرة في المخيم. إلى ذلك، برزت أمس عقبات قد تعيق، بحسب مراقبين، انطلاقة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، أبرزها اتهامات لحركة حماس بتأخير تسليم الجثث المتبقية للرهائن المتوفين، وعددها 24.

وهو الأمر الذي قابلته إسرائيل بتراجعها عن فتح معبر رفح اليوم، وتخفيض عدد الشاحنات المسموح لها بإدخال المساعدات للقطاع إلى النصف، إضافة إلى منع دخول أي وقود، إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.

وحضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حماس» على تسليم الجثث ونزع السلاح، قائلاً: إن هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، وجاء في منشور له على «تروث سوشال»: «أزيل عبء كبير، لكن المهمة لم تُنجز».

وأكد أن «حماس» ستتخلى عن سلاحها، وإن لم تفعل «سنتكفل بذلك»، وقال إن ذلك «سيحدث بسرعة وربما بعنف»، مضيفاً أن الحركة أبلغته أنها ستتخلى عن السلاح. وفي وقت لاحق قال مسؤول في «حماس» إن الحركة ستسلم خلال ساعات جثامين 4 إلى 6 رهائن (في وقت متأخر فجر اليوم).

وفي السياق، قتل 6 فلسطينيين في غزة، أمس، بغارات أثناء توجههم لتفقد منازلهم، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاك وقف النار، وتزامن ذلك مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثانية خلال أسبوع.