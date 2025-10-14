إسرائيل تقرر إغلاق معبر رفح وتقلص دخول المساعدات حتى إعادة جميع جثث الرهائن

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن السلطات الأمنية الإسرائيلية أوصت بأنه لا ينبغي فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلا بعد استعادة جميع جثث الرهائن.

وعلى عكس الاتفاق مع إسرائيل، لم تسلم "حماس" حتى الآن سوى أربع من أصل 28 جثة. وقالت إن هناك صعوبات في تحديد مكان الرفات تحت الأنقاض بعد عامين من الحرب في القطاع الساحلي.

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن توصية السلطات الأمنية للقيادة السياسية هي أيضا عدم السماح بالدخول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى يتم تسليم جميع الجثث.

كجزء من الاتفاق، تم توسيع نطاق تسليم المساعدات. في المرحلة الأولى، من المقرر أن تدخل حوالي 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا. ولم يتضح في البداية كيف ربما تبدو أي قيود.

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية ومصرية، كان من المتوقع فتح المعبر الحدودي أمام حركة المدنيين اليوم الثلاثاء، لكن هذا لم يحدث بعد. مع تسليم أربع جثث فقط ، لاتزال هناك 24 جثة في قطاع غزة.

