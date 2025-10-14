بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف إطلاق النار في غزة

أشاد الرئيسان الأمريكيان الديمقراطيان السابقان جو بايدن وبيل كلينتون يوم الاثنين بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب لدوره في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، في خطوة نادرة من الإشادة العابرة للحزبين تجاه رئيس جمهوري.

وقال بايدن، الذي انتهت ولايته في يناير الماضي، في منشور على منصة إكس: "أُشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد."

وأضاف أن الشرق الأوسط بات الآن "على طريق السلام" بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

وأشار بايدن أيضا إلى دور إدارته السابقة في المفاوضات، موضحا أنها "عملت دون كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحرب" التي بدأت في أكتوبر 2023 خلال فترة رئاسته.

ومن جانبه، كتب كلينتون على منصة إكس: "يستحق الرئيس ترامب وإدارته وقطر وغيرهم من الأطراف الإقليمية تقديرا كبيرا لجهودهم في إبقاء الجميع منخرطين حتى التوصل إلى الاتفاق."

ودعا كلينتون إسرائيل وحركة "حماس"، بدعم من الولايات المتحدة، إلى "تحويل هذه اللحظة الهشة إلى سلام دائم"، مؤكدا أنه يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك إذا عمل الطرفان معا.

يذكر أن كلينتون، الذي شغل منصب الرئيس من عام 1993 إلى 2001، كان من أبرز منتقدي ترامب سابقا، واتهمه باتباع سياسات قائمة على المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة للشعب الأمريكي.