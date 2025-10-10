الحكومة الإسرائيلية تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إن الحكومة وافقت على اتفاق تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

أهم التصريحات حول الاتفاق

* أمريكا ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة دون أن تشارك في عمليات على الأرض

* مسؤول أمريكي كبير: ستكون هناك قوة مهام مشتركة لغزة تضم قوات من مصر وقطر

* ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة

*الأمم المتحدة: ننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل لإدخال المساعدات الى غزة

* مسؤولون أمريكيون: تحول في موقف حماس أدى إلى الاتفاق

* حماس تنتقد إسرائيل بسبب استمرار الغارات الجوية المميتة على غزة