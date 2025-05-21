تحرك جماعي أوروبي بمعاقبة إسرائيل

شرعت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتحرك جماعي بمعاقبة إسرائيل على الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها في فلسطين، وفرضت عليها أول عقوبات مع تصاعد حربها على قطاع غزة وتجويع سكانها، ووجّه قادة أوروبيون انتقادات لاذعة لإسرائيل التي ما زالت تعطل مفاوضات إنهاء الحرب وتتسبب في مجاعة تقتل المدنيين.

وأعلنت بريطانيا تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات تابعة لهم مارسوا إرهاباً ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. كما استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية للاحتجاج على توسيع الحرب وتجويع السكان.

وقال مسؤولون بريطانيون، على رأسهم رئيس الوزراء كير ستارمر، إن توسيع إسرائيل حربها في غزة لا يمكن تبريره، وما يحدث تطرف خطير، والمعاناة لا تحتمل.

كما قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل. وبدأت السويد تحركاً لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تكثيف إسرائيل حربها على غزة وتفشي المجاعة، حيث حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن 14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال 24 ساعة إذا لم يحصلوا على مساعدات إغاثية.