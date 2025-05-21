زعيم إسرائيلي: الجيش يقتل الأطفال كهواية

قال مسعفون في غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 55 فلسطينياً أمس، ليصل عدد من قتلتهم الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 500 شخص خلال الأيام الثمانية الماضية مع تكثيف الحملة العسكرية، فيما تواصل إسرائيل قصفها، متحدية الانتقادات الدولية المتزايدة لحربها على غزة.

قتل الأطفال

وقال يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً والزعيم الحالي لحزب الديمقراطيين المعارض، أمس، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة. وأضاف: «الدولة العاقلة لا تخوض معارك ضد المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تسعى إلى تهجير السكان».

وأثارت تعليقاته رد فعل عنيفاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهم غولان «بترديد أحقر اتهامات الدم المعادية للسامية» ضد إسرائيل وجيشها. ونفذت إسرائيل، أمس، ضربات في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. وقال مسعفون إن الهجمات شملت استهداف منزلين، ما تسبب في مقتل 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال، ومدرسة تؤوي عائلات نازحة.

وفي مدينة غزة، أظهرت لقطات رجالاً ونساء وأطفالاً يبحثون بين أنقاض مدرسة بحي الدرج كانوا يحتمون بها، حيث وُجدت قطع ملابس متفحمة ودمية حمراء بين أمتعتهم المتناثرة إثر غارة إسرائيلية. وفي المستشفى الأهلي القريب، أدى رجال صلاة الجنازة على جثامين قبل تشييعها ودفنها.

وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب «السياسات الفظيعة» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأشارت فرنسا إلى إجراءات أوروبية محتملة ذات تأثير في العلاقات التجارية.

انتقادات

وفي ردود الفعل الدولية التي تراوحت بين الصمت والنقد الخجول طيلة عشرين شهراً، علقت لندن، أمس، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، وأعلنت عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. وأبلغ ستارمر البرلمان أنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بـ«الفزع» إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وكرر الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأشار ستارمر إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة «لا يحتمل مطلقاً»، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار.وقال: «أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل».

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن الهجوم ليس السبيل الأمثل لإعادة الرهائن المتبقين، ودعا إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، وندد بما وصفه «بالتطرف» في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.

وقال لامي أمام البرلمان البريطاني: «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية».

وأضاف: «صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة».

عقوبات فردية

وإضافة إلى تعليق المحادثات التجارية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرنسية، أمس، إن هناك دعوات متزايدة من بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع إسرائيل. وأضاف أن المساعدات لغزة يجب أن تكون «فورية وكبيرة ومن دون عوائق».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت الوزيرة في بيان: «طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا».

وأضافت: «لذلك سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم». وأوضحت أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل»، غير أنها شددت على أن السويد «صديقة لإسرائيل».

وتتجاهل إسرائيل في تصريحاتها العلنية ردود الفعل الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن بريطانيا لم تمضِ قدماً في مفاوضات التجارة الحرة، ووصف العقوبات بأنها «غير مبررة، ومؤسفة». وأضاف على منصة إكس: «الضغط الخارجي لن يثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها».