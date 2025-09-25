"مايكروسوفت" تُعطل خدمات وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الخميس، أنها عطلت مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن خلصت مراجعة داخلية إلى وجود أدلة أولية تدعم تقارير إعلامية عن نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث، إن الشركة بدأت المراجعة بعد أن نشرت صحيفة "غارديان" مقالاً في أغسطس عن اتهامات لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المراجعة، قالت مايكروسوفت إنها توصلت إلى دليل يدعم عناصر من تقرير "غارديان"، بما يشمل تفاصيل بشأن استهلاك وزارة الدفاع الإسرائيلية لسعة تخزين "آزور" السحابية في هولندا واستخدامها لخدمات الذكاء الاصطناعي.

وقال سميث في إحدى مدونات مايكروسوفت: "إننا لا نقدم التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين".