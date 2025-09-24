عائلات الرهائن الإسرائيليين تنتظر عودة نتنياهو من نيويورك



ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم "الأربعاء" أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن هناك جهداً عسكرياً دبلوماسياً مشتركاً يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة "حماس" وإعادة جميع الرهائن.

وقال كوبي أوهيل، والد ألون، في بيان له إنه وزوجته يتوقعان أن يعود نتنياهو من رحلته إلى الولايات المتحدة "بأخبار ينتظرها كل شعب إسرائيل".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم "الجمعة" وذلك ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة من المقرر أن يلتقي فيها أيضا بالرئيس دونالد ترامب لمناقشة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أوهيل في بيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن "رحلته مهمة لجميع وزراء الحكومة لإعطائه "نتنياهو"الدعم والقوة حتى يعمل على تأمين إطلاق سراح ألون وجميع الرهائن".





