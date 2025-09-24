إيطاليا ترسل سفينة لمساعدة أسطول الصمود بعد هجوم بمُسيرات

أعلن أسطول الصمود العالمي، الساعي لإيصال مساعدات إلى غزة، اليوم الأربعاء، عن تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة ليلاً في المياه الدولية قبالة اليونان، ما دفع إيطاليا إلى إرسال سفينة تابعة للبحرية لمساعدته.

ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قارباً مدنياً في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه العديد من المحامين والناشطين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.

وقالت ماريكايتي ستاسينو المتحدثة باسم حملة "مسيرة إلى غزة- اليونان"، وهي جزء من الأسطول، إن القوارب تعرضت لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بُعد 30 ميلاً بحرياً من جزيرة جافدوس اليونانية.

وأضافت لرويترز أن جميع الركاب بخير بعد انفجار الطائرات المسيرة فوق السفن.

وقال الأسطول إن الهجوم أثر في 11 قارباً واتهم إسرائيل وحلفاءها بالوقوف وراء "الانفجارات والطائرات المسيرة المجهولة والتشويش على الاتصالات". وأضاف أسطول الصمود أنه لن يستسلم للترهيب وسيواصل الإبحار.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في بيان إن الأسطول البحري استهدفه "مهاجمون مجهولون حاليا". وندد بشدة بالهجوم.

وأضاف أن الفرقاطة الإيطالية متعددة الأغراض "فاسان" التي كانت تبحر شمالي كريت "في طريقها بالفعل" نحو الأسطول "لعمليات إنقاذ محتملة".

وقال مسؤول إيطالي إن السفينة التابعة للبحرية أرسلت في المقام الأول لمساعدة الإيطاليين المشاركين في أسطول الصمود.

وانتقدت إسرائيل الأسطول مرارا، واتهمت النشطاء المشاركين فيه بالتواطؤ مع حركة (حماس).

وحذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الثلاثاء على منصة إكس من أن إسرائيل "ستتخذ الإجراءات اللازمة" لوقف الأسطول إذا لم يقبل المقترح البديل بإنزال المساعدات في ميناء إسرائيلي، وترك مهمة نقلها إلى غزة للسلطات الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي وقع خلال الليل.

وفي بروكسل، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "أي استخدام للقوة ضد الأسطول غير مقبول"، مضيفة "نحن نفهم تماما" رغبة الناشطين في رفع الوعي بشأن الوضع في غزة.

قالت الإيطالية بينيديتا سكوديري، وهي عضو في البرلمان الأوروبي من مجموعة (الخضر-التحالف الأوروبي الحر) اليسارية، وتشارك في الأسطول للإذاعة الإيطالية العامة إن طائرات مسيرة ألقت قنابل صوت.

وذكرت أن إحدى القنابل أصابت سارية القارب الذي كانت عليه مما أدى إلى "إتلاف الشراع الرئيسي بالكامل".

وأضافت "نحن في المياه الدولية جنوبي جزيرة كريت وتعرضنا للهجوم لمدة ثلاث ساعات دون أن يتدخل أحد".

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني لرويترز إن أعضاء الأسطول اتصلوا بهم اليوم الأربعاء في نحو الساعة 02:00 لإبلاغهم بالواقعة.

وأضاف أن الأسطول قال إنه ليس بحاجة إلى مساعدة عندما تواصلت معهم الوكالة المعنية بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).

وقالت تونبري إن عدة قوارب تعرضت لأضرار بعدما أبلغت عن انفجارات وسقوط أجسام غير معروفة، مضيفة أنهم مصممون على مواصلة مهمتهم.

وأبلغ الأسطول هذا الشهر عن هجوم بطائرات مسيرة على قواربه أثناء رسوها في ميناء تونسي.