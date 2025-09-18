مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على معبر حدودي مع الأردن

قُتل إسرائيليان (20 و60 عاماً)، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار على معبر حدودي مع الأردن.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية: "وصل إرهابيون على متن شاحنة مساعدات.. نزل أحدهم عند المعبر، وأطلق النار، فتم تحييده".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قوله: "إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة".

وأضاف المومني، في تغريدة على منصة إكس، أن "جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أي تفاصيل حال ورودها".





