عرض جديد بهدنة شهرين في غزة

يسابق الوسطاء القطريون والمصريون الزمن للتوصل إلى صفقة تنهي حرب غزة، بعرض جديد انطلقت معها جولة جديدة من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة.

وقالت مصادر قريبة إن المفاوضات تجري بدون شروط مسبقة.

ويتفاوض الطرفان حالياً على عرض جديد من الوسطاء يتضمن صفقة جزئية لتبادل الأسرى وهدنة لأكثر من شهرين تتخللها مفاوضات إنهاء شامل للحرب بشروط متبادلة وفقاً للمصادر التي أكدت أن الاتفاق سيتضمن تدخلاً واضحاً من واشنطن لضمان تنفيذه.

وأشارت المصادر إلى أن الضمانات المقدمة هذه المرة أكثر جدية من الجولات السابقة، وتشمل ضمانات أمريكية واضحة، بالإضافة إلى التزام قطري ومصري بالإشراف على التنفيذ في مراحله الأولى.

ويسعى الوسطاء لكسر الجمود الذي أصاب المفاوضات في الأسابيع الماضية، وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إن استمر التصعيد الإسرائيلي.

وتضغط إسرائيل على المفاوضات بزيادة الضغط العسكري والتلويح باحتلال كامل القطاع. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن قائد في الجيش قوله إن إسرائيل تستعد لما أطلق عليها «العملية الأخيرة» في قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الجيش يسيطر، حالياً، على 35 - 40 % من القطاع، ومن المخطط زيادة السيطرة من خلال الاستيلاء على مناطق إضافية.

وخلال آخر يومين قتلت إسرائيل 200 فلسطيني في محافظة شمال غزة وحدها، ترافق مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف نحو مدينة غزة المنكوبة أصلاً.

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