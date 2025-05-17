غزة.. غارات إسرائيلية تقتل 58 فلسطينياً على الأقل

أكدت السلطات الصحية في غزة اليوم السبت أن القوات الجوية الإسرائيلية قتلت 58 فلسطينيا على الأقل في هجمات جديدة على القطاع خلال الليل، في حين تستعد إسرائيل على ما يبدو للمضي قدما في هجوم بري جديد.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ يوم الخميس، في واحدة من أعنف مراحل القصف منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس.

وجاءت أحدث الهجمات بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته في الشرق الأوسط أمس الجمعة دون تقدم واضح نحو وقف إطلاق نار جديد.

وقال مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة "منذ الثانية عشرة منتصف الليل استقبلنا 58 شهيدا و133 إصابة... الوضع صعب، الوضع معقد".

وأضاف "هناك عدد كبير (من الأشخاص) تحت الركام... الوضع كارثي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه ينفذ ضربات مكثفة ويحشد القوات في إطار الاستعدادات لتوسيع العمليات في قطاع غزة وتحقيق "سيطرة عملياتية" في مناطق القطاع.

ويعد التصعيد، الذي يتضمن تعزيز القوات المدرعة على طول الحدود، جزءا من المراحل الأولية من عملية "عربات جدعون" التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى هزيمة حماس واستعادة رهائنها.