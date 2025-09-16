الأمم المتحدة: ندين التصعيد الإسرائيلي الدموي على غزة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن أحدث الهجمات الإسرائيلية في شمال غزة، والتي أودت بحياة أو أصابت العشرات وفقا للتقارير، تترك أثرا مروعا على المدنيين الذين "يتكبدون المعاناة والجوع الشديد".

وأضاف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "ندين التصعيد الدموي للهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي شهدناه خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة غزة. نكرر دعوتنا لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والالتزام الكامل بالقانون الدولي".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن آلاف النازحين فروا من الضربات العنيفة والقصف الذي اجتاح المدينة عبر طريق الرشيد المزدحم، وهو الطريق الوحيد المتاح جنوبا.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليبو لازاريني، يوم الأحد، إن عشرة من مباني الوكالة في مدينة غزة تعرضت للقصف خلال الأيام الأربعة الماضية، من بينها سبع مدارس وعيادتان كانتا تستخدمان كملاجئ لآلاف النازحين.

وحذر لازاريني من أن تكثيف الغارات الجوية على مدينة غزة وشمال القطاع سيدفع المدنيين المنهكين والمرعوبين إلى النزوح مرة أخرى.

وأوضح مكتب أوتشا أن شركاء يراقبون حركة النزوح أبلغوا عن توجه نحو 70 ألف شخص جنوبا، معظمهم إلى دير البلح وخان يونس. وخلال الشهر الماضي، تم رصد ما يقارب 150 ألف حالة نزوح من الشمال إلى الجنوب.