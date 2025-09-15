عباس: ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها

جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساسٌ بجميع دولنا، وبأمننا المشترك.

وطالب عباس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم "الاثنين"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمتنا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسيطينية(وفا).

وجدد الرئيس التأكيد على أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، والمتكرر على دول عربية وإسلامية وآخرها قطر، لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار في منطقتنا، الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا حاسما، وتدخلاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال.





